Pingo avalia estreia e diz que São José-RS vai reagir na Série C

Porto Alegre, RS, 24 (AFI) – O São José acabou mais uma vez derrotado fora de casa na tarde deste sábado, no confronto gaúcho contra o Ypiranga, em Erechim. No placar final, 2 a 1 para os donos da casa. Gabriel Lima marcou para o Zeca. Diferente de outras derrotas, no entanto, desta vez o Zeca teve boa atuação na primeira partida sob comando do técnico Pingo. Foram pelo menos duas grandes oportunidades para marcar que acabaram evitadas por defesas milagrosas do goleiro, mas o Ypiranga, que criou e concluiu menos, acabou tendo mais efetividade.

Com o resultado, combinado com o empate entre Oeste e Paraná, na sexta, o São José encerra o primeiro turno do Brasileirão Série C na zona de rebaixamento, com 8 pontos. A equipe volta a campo no próximo domingo, diante do Botafogo-SP, no Passo d’Areia, abrindo o segundo turno da competição.

“A postura do time foi muito boa, apesar da frustração do resultado. Nossa equipe evoluiu. A aceitação dos atletas ao nosso modelo de jogo foi boa, mas temos que melhorar muito ainda. Foram seis dias de trabalhos, e já tivemos posse de bola e postura ofensiva”, avalia Pingo.

Segundo o treinador, a equipe terá que fazer alguns ajustes. “É claro que me preocupa a bola aérea, sofremos dois gols dessa forma, mas saio deste jogo realmente otimista depois de uma semana de trabalho, porque o adversário, líder do campeonato, não criou nada. E nós evoluímos. Teremos mais uma semana de trabalho e certamente seguiremos evoluindo”, aponta o técnico, completando:

“Nós vamos sair dessa situação e brigaremos, sim, pela classificação”.