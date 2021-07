Pipefy abre vagas de emprego para diversas áreas

O Pipefy, plataforma de gerenciamento de processos de negócio, pretende aumentar o quadro de funcionários. Ao todo, são 50 vagas abertas para as áreas de engenharia, customer operations e marketing.

“Junho tem sido um mês super especial aqui na Pipefy. Além do aniversário de 6 anos da empresa e o mês do orgulho, alcançamos a incrível marca de 400 Honey Badgers. E não vamos parar por aí! São mais de 50 vagas abertas”, diz o fundador e CEO do Pipefy, Alessio Alionço.