PIX passa a ser usado como forma pagamento no 99; Confira!

Quando o PIX foi lançado em novembro de 2020, a expectativa de uma grande adoção por parte dos brasileiros não era tão esperada. Mas aos poucos, tanto pessoas físicas como jurídicas se adaptaram à nova modalidade de pagamentos do Banco Central. Desta vez, a empresa 99, de transporte privado, anunciou que irá aceitar o PIX em oito capitais.

Na primeira etapa de testes, o PIX será aceito para uso em Maringá, Santos, Brasília, Limeira, Bauru, Piracicaba, Curitiba e Ponta Grossa. Existem planos por parte da 99 para expandir o PIX para todos os estados do Brasil.

O 99 já está presente nas principais capitais do Brasil, como Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Brasília, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e em São Paulo. Ele está sempre na mira da competição com a Uber, sendo considerada uma das maiores empresas de transporte pessoal na América Latina.

Veja como irá funcionar na prática os pagamentos PIX na 99

O pagamento é feito diretamente no aplicativo, como já acontece em outros apps e sites do comércio eletrônico que já aderiram ao PIX, como Mercado Livre, Ifood e Uber. “O recurso vai permitir com que o usuário faça transações financeiras em uma plataforma amigável e oferece ao motorista uma forma mais rápida de pagamento”, segundo afirmou Maurício Orsolini Filho, diretor de pagamentos da 99, em nota.

O uso do PIX também já foi liberado para fazer transferências na carteira digital 99 Pay. Todos os montantes que forem guardados ali podem ser transferidos com outras pessoas que também usam este aplicativo.

Empresa está buscando inovações para crescer no setor de transporte

A 99 está trabalhando para criar um ecossistema de serviços com o intuito de facilitar o transporte de pessoas. De acordo com um estudo recente que foi feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostra que a plataforma teve um impacto de R$ 15 bilhões na economia brasileira em 2020.

No mundo todo, as corridas que foram solicitadas pelo aplicativo faturaram US$ 113 bilhões (R$ 578 bilhões) de acordo com dados que foram publicados pela Mordor Intelligence. E pelos R$ 15 bilhões alcançados no Brasil, se vê como o país está sendo um dos destinos favoritos para o investimento do app, inclusive com a introdução do PIX.

Conheça um pouco mais sobre a 99

O 99 mudou o seu nome, que antes era chamado de 99 Táxi. Trata-se de uma empresa que através do seu aplicativo oferece transporte individual. Ainda em 2017, foi adquirida por um grupo de investidores chineses, através de um aporte de US$ 100 milhões.

A história da 99 começou ainda em 2012, quando começou com o nome Táxi 99. Desde cedo lançou estímulos aos seus clientes para conseguir competir de perto com a Uber, sem a utilização de taxistas, apenas com motoristas comuns.

A 99 se tornou o primeiro unicórnio brasileiro, que é o título dado para as startups com um valor superior à US$ 1 bilhão de patrimônio, feito que depois foi alcançado pela Nubank. E agora, com a novidade do PIX, tem tudo para aumentar ainda mais a sua base de clientes.