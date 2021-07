PIX será aceito no transporte público de importante cidade brasileira

A Prefeitura do Rio de Janeiro está negociando um contrato de 10 anos com concessionárias que vão passar a aceitar o PIX como método de pagamento no transporte coletivo da capital.

O novo sistema de passagens vai contar com pagamentos através de QR Code do PIX, cartão bancário, celular e também pelo uso do Riocard/carteiras digitais. A previsão da Prefeitura do Rio de Janeiro é deixar de utilizar o sistema físico até 2023.

Contrato do bilhete digital terá previsão de 10 anos a partir de 2022

O projeto de licitação do novo modelo de cobrança do transporte coletivo urbano do Rio de Janeiro foi denominado de Sistema de Bilhetagem Digital (SBD). O objetivo da Prefeitura é garantir uma maior transparência no sistema de passagens, aplicando melhorias na forma em que os pagamentos são realizados, como a inclusão do PIX.

Desde o dia 6 de julho, além do transporte público através do ônibus, tanto os metrôs como trens da cidade passaram a aceitar a aproximação pelo celular com o PIX. A previsão é que a Prefeitura divulgue o edital até o dia 30 de agosto, sendo que a empresa vencedora terá como vigência um contrato com duração mínima de 10 anos a partir de 2022.

Mesmo com as mudanças por conta do novo sistema, segue garantido que todo usuário que viaje duas vezes de ônibus no intervalo de 2h30 ainda irá pagar apenas a primeira passagem. A empresa terá até 3 meses para tornar o bilhete 100% eletrônico.

Cariocas vão poder pagar taxi e bicicleta através do PIX

A Prefeitura realizou um comunicado informando que os cartões de pagamento poderão ser usados para pagar outros transportes além dos ônibus. Isso significa que os cariocas também vão poder pagar outros serviços com o PIX, como o Bike Rio, serviço público de bicicletas na cidade.

O usuário terá como acessar a sua conta por meio de um aplicativo, conforme também repassado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Serão disponibilizados 15 pontos para compra no Rio de Janeiro, o triplo de postos que a Riocard oferece atualmente.

A primeira audiência está marcada para 12 de agosto e a estimativa de remuneração da Prefeitura é de R$ 814 milhões em créditos de transporte. Inicialmente será cobrada uma tarifa de 3% sobre os bilhetes.

Prefeitura do Rio irá cobrar uma taxa sobre os bilhetes

A taxa de pagamento da concessionária ao município pelo uso do bilhete será de 3%. A Prefeitura tem planos de gerar publicidade sobre a nova funcionalidade através das plataformas digitais, disponibilizando um QR Code para os pagamentos com o PIX.

É estimado que apenas nos primeiros 5 anos do contrato, a administração municipal irá lucrar R$ 55 milhões através de anúncios no aplicativo digital. A Prefeitura promete usar a tecnologia a seu favor.

Ainda não se tem um valor definido para os lances do leilão que será organizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e que irá definir a empresa que terá a concessão do transporte público na capital. Entre uma das obrigações da empresa vencedora, terá de processar os pagamentos com PIX.