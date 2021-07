PLACAR FI: Com Bragantino líder e Fla-Flu em São Paulo, confira TODOS os RESULTADOS deste domingo

Campinas, SP, 4 (AFI) – O Placar FI deste domingo (04) foi de luxo para os amantes do futebol, afinal grandes jogos do nosso Campeonato Brasileiro movimentaram o dia. O clássico entre Flamengo e Fluminense foi diferente do que o público está acostumado. A partida foi realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, o gramado Maracanã segue sendo preparado para a Copa América. O Fluminense ganhou a partida por 1 a 0 com um gol de André, no último minuto.

Ainda na Série A, o São Paulo segue sem vencer na competição. O Tricolor Paulista recebeu o RB Bragantino e até saiu na frente, mas o time definhou na segunda etapa e viu o Massa Bruta virar o jogo e sair com a vitória em pleno Morumbi.

Ao longo do dia, ainda aconteceram as sequências das rodadas da Série B, C e D.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O domingo (04) ainda teve decisão do Brasileiro Sub-16 feminino, Brasileiro Sub-20 e definição das quartas de final no Brasileiro Feminino A2.

CONFIRA O RESULTADO DE TODOS OS JOGOS:

Série A

Chapecoense 0 x 2 Bahia

Sport 0 x 1 Palmeiras

Flamengo 0 x 1 Fluminense

Cuiabá-MT 0 x 1 Atlético-MG

São Paulo 1 x 2 Red Bull Bragantino

Ceará 2 x 0 Juventude

Grêmio 0 x 1 Atlético-GO

Série B

Guarani 4 x 1 Brusque-SC

Série C

São José-RS 2 x 1 Mirassol

Altos-PI 0 x 1 Floresta-CE

Criciúma 2 x 0 Paraná

Ituano 0 x 0 Figueirense

Série D

Rio Branco-VN 0 x 0 Rio Branco-ES

Madureira-RJ 1 x 0 Bangu-RJ

Rio Branco-PR 0 x 0 Joinville-SC

Caxias-RS 2 x 1 Aimoré-RS

Juventus-SC 2 x 0 Marcílio Dias-SC

Moto Club-MA 1 x 1 Imperatriz-MA

Jaraguá-GO 0 x 3 Goianésia-GO

Sousa-PB 0 x 0 Central-PE

Retrô-PE 0 x 0 Juazeirense-BA

Itabaiana-SE 1 x 0 Murici-AL

Nova Mutum-MT 1 x 0 União-MT

Atlético-AC 1 x 2 Penarol-AM

Portuguesa 2 x 0 São Bento

Brasileiro Feminino Sub-16 – Final e Terceiro Lugar

Internacional 1 x 1 Corinthians (2 x 4) – Pênaltis – Campeão

Minas Brasília 0 x 0 São Paulo (2 x 4) – Pênaltis – Terceiro Lugar

Brasileiro Feminino – A2 Oitavas de Final

Esmac 0 x 0 Aliança-GO

Red Bull Bragantino 4 x 0 JC

Fortaleza 1 x 1 CRESSPOM-DF

Vasco 2 x 1 América-MG

Real Ariquemes-RO 1 x 0 Fluminense

Brasileiro Sub-20

São Paulo 3 x 1 Sport

Atlético-GO 1 x 4 Flamengo

Grêmio 2 x 0 Fortaleza

Cruzeiro 0 x 1 América-MG

Chapecoense 1 x 3 Botafogo

Bahia 2 x 2 Athletico-PR

Corinthians 0 x 4 Atlético-MG

Palmeiras 0 x 0 Santos

Campeonato Mineiro – Módulo II

Tupynambas 0 x 0 Nacional