PLACAR FI: Com Brasileirão e Eurocopa, confira TODOS os RESULTADOS desta QUARTA

Campinas, SP, 07 (AFI) – A quarta-feira (07) foi um prato cheio para os amantes do futebol, com grandes jogos pelo Brasil e pelo Mundo. Na Eurocopa, a Inglaterra venceu a Dinamarca na prorrogação e avançou pela primeira fez à final da competição. Já no Brasileirão, o Palmeiras contou com um empate do RB Bragantino para assumir a liderança.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quarta-feira (07) ainda teve jogos do Campeonato Acreano e Rondoniense

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA (07):

BRASILEIRÃO

Bahia 1 x 0 Juventude

Red Bull Bragantino 1 x 1 Cuiabá-MT

Fortaleza 4 x 0 América-MG

Atlético-MG 2 x 1 Flamengo

Palmeiras 2 x 0 Grêmio

Atlético-GO 1 x 1 Sport

Fluminense 0 x 0 Ceará

Internacional 0 x 2 São Paulo

ACREANO

Galvez-AC 0 x 0 Náuas

Atlético-AC 1 x 0 Andirá

RONDONIENSE

Real Ariquemes-RO 1 x 1 Porto Velho-RO

EUROCOPA

Inglaterra 2 x 1 Dinamarca