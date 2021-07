PLACAR FI: Com classificações de Palmeiras e Fla, veja TODOS os resultados desta QUARTA!

Campinas, SP, 21 (AFI) – A quarta-feira foi bem movimentada no mundo do futebol e no Placar FI. O dia contou com classificações brasileiras nos torneios continentais. Palmeiras e Flamengo avançaram na Copa Libertadores da América, enquanto Red Bull Bragantino se classificou na Copa Sul-Americana.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com os resultados. Confira:

LIBERTADORES

Barcelona (EQU) 3 x 1 Vélez Sarsfield (ARG)

Palmeiras 1 x 0 Univ. Católica (CHI)

Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia (ARG)

Argentinos Juniors (ARG) 0 x 2 River Plate (ARG)

SUL-AMERICANA

Arsenal (ARG) 1 x 1 Sporting Cristal (PER)

Red Bull Bragantino 1 x 1 Ind. del Valle (EQU)

Libertad (PAR) 0 x 1 Junior (COL)

SÉRIE A

Cuiabá-MT 2 x 1 Atlético-GO

SÉRIE B

Vila Nova-GO 0 x 1 Brusque-SC

CSA 2 x 2 Vasco

Náutico 2 x 1 Brasil-RS

BRASILEIRO ASPIRANTES

Ponte Preta 1 x 2 Fortaleza

​OLIMPÍADA – FEMININO

Grã-Bretanha 2 x 0 Chile

Austrália 2 x 1 Nova Zelândia

Suécia 3 x 0 Estados Unidos

Zâmbia 3 x 10 Holanda

China 0 x 5 Brasil

Japão 1 x 1 Canadá

ACREANO

Rio Branco-AC 0 x 0 Humaitá

Náuas 0 x 1 Atlético-AC