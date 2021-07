PLACAR FI: Com goleada do Flamengo, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA

Campinas, SP, 29 (AFI) – A quarta-feira (29) foi daquele jeito para os amantes do futebol, com grandes jogos e muitos gols. Um dos destaques do dia foi o Flamengo que fez valer o mando de campo nesta quinta-feira (29) e venceu o ABC por 6 a 0 no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Fortaleza venceu o CRB, de virada e também abriu vantagem.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quinta-feira (29) ainda teve jogos do Acreano, Amapaense, Brasileiro de Aspirantes, Brasileiro Sub 20, Argentino e Catarinense Série B.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA (29):

COPA DO BRASIL

Fortaleza 2 x 1 CRB

Flamengo 6 x 0 ABC-RN

ACREANO

Vasco da Gama-AC 0 x 2 Atlético-AC

AMAPAENSE

São Paulo-AP 1 x 1 Ypiranga-AP

BRASILEIRO DE ASPIRANTES

Fluminense 1 x 1 Ponte Preta

Bahia 2 x 2 Juventude

Coritiba 1 x 0 Vitória

Avaí 1 x 1 Grêmio

Ceará 1 x 2 CRB

Figueirense 3 x 4 Red Bull Bragantino

Corinthians 0 x 0 Fortaleza

Cuiabá-MT 0 x 1 Santos

BRASILEIRO SUB 20

Chapecoense 4 x 0 Grêmio

Internacional 1 x 1 Athletico-PR

ARGENTINO

Central Córdoba 2 x 1 Talleres (ARG)

Arsenal (ARG) 1 x 0 Argentinos Juniors (ARG)

Gimnasia y Esgrima (ARG) 1 x 0 Rosario Central (ARG)

Newell’s Old Boys (ARG) 4 x 2 Estudiantes (ARG)

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

Fluminense 0 x 2 Barra

Inter de Lages 3 x 2 Caçador