PLACAR FI: Com goleada do Flamengo, veja todos os RESULTADOS do DOMINGO!

Campinas, SP, 18 (AFI) – O domingo foi bem movimentado no mundo do futebol. O dia contou com jogos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques, está a goleada do Flamengo por 5 a 0, a vitória do Palmeiras, que aumentou vantagem na liderança e muito mais.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com os resultados. Confira:

SÉRIE A

Chapecoense 2 x 3 Cuiabá-MT

Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras

Bahia 0 x 5 Flamengo

Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos

Internacional 1 x 0 Juventude

SÉRIE B

Vasco 1 x 1 Náutico

CRB 2 x 1 Vila Nova-GO

SÉRIE C

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Floresta-CE

Ituano 2 x 1 Ypiranga-RS

Ferroviário-CE 1 x 0 Manaus-AM

SÉRIE D

Central-PE 1 x 3 Atlético-CE

Jaraguá-GO 0 x 4 Brasiliense-DF

Rio Branco-VN 3 x 0 Caldense-MG

Caxias-RS 2 x 0 Marcílio Dias-SC

Juventus-SC 1 x 0 Aimoré-RS

Rio Branco-PR 1 x 4 FC Cascavel-PR

Paragominas-PA 1 x 2 4 de Julho-PI

ASA-AL 1 x 1 Bahia de Feira-BA

Atlético Alagoinhas-BA 0 x 0 Sergipe-SE

Itabaiana-SE 1 x 2 Retrô-PE

Nova Mutum-MT 1 x 1 Porto Velho-RO

Patrocinense-MG 0 x 0 Rio Branco-ES

Atlético-AC 3 x 1 GAS-RR

BRASILEIRO SUB-20

Vasco 0 x 1 São Paulo

Santos 0 x 0 Fortaleza

Grêmio 2 x 0 Atlético-GO

Internacional 1 x 0 Fluminense

Sport 1 x 0 Cruzeiro

Bahia 1 x 1 Ceará

Corinthians 3 x 0 América-MG

Atlético-MG 0 x 0 Chapecoense

BRASILEIRO FEMININO A2

Esmac 2 x 1 Real Ariquemes-RO

Ceará 0 x 2 CRESSPOM-DF

Red Bull Bragantino 2 x 0 Athletico-PR

CATARINENSE – SÉRIE B

Fluminense 0 x 1 Guarani

Caçador 2 x 1 Carlos Renaux

MINEIRO – MÓDULO II

Tupi 1 x 3 Serranense