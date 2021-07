PLACAR FI: Com Guarani e Coritiba, Série C e Brasileiro-Sub 18 e 17, confira os RESULTADOS de SEXTA

Campinas, SP, 16 (AFI) – A sexta-feira foi de muitos jogos e gols pelos campeonatos de base, assim como também teve abertura da rodada nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro, com goleada e vitórias apertadas.

Confira todos os resultados:

Série B

Confiança 1 x 4 Guarani

Sampaio Corrêa 2 x 3 Coritiba

Série C

São José 1 x 0 Oeste

Brasileiro Sub-18

Vitória 1 x 2 São Paulo

Iranduba 0 x 2 Grêmio

Sport 1 x 6 Internacional

Atlético-PR 3 x 3 América-MG

Minas Brasília 4 x 2 Cuiabá

Flamengo 0 x 2 Fluminense

Brasileiro Sub-17

Atlético-PR 1 x 3 Cruzeiro

Palmeiras 2 x 2 Vasco