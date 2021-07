PLACAR FI: Com mata-mata de Copa América e Euro, confira TODOS os RESULTADOS deste sábado

Campinas, SP, 3 (AFI) – O Placar FI deste sábado (03) foi de luxo para os amantes do futebol, afinal em um mesmo dia aconteceram fases mata-mata da Eurocopa e da Copa América. No torneio de seleções europeia, a Dinamarca bateu a República Tcheca por 2 a 1 e se garantiu nas semifinais. Seu adversário será a forte Inglaterra, que deu show para cima da Ucrânia e goleou por 4 a 0, no estádio Olímpico de Roma.

No torneio Sul-Americano, o Uruguai caiu para a Colômbia nos pênaltis e foi eliminado. A partida terminou 0 a 0 no tempo normal e 4 a 2 nos pênaltis. Já a Argentina de Lionel Messi bateu o Equador por 3 a 0 e irá enfrentar os colombianos na semifinal.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O sábado (03) ainda teve rodada das Séries A, B, C e D. Além de Brasileiro Sub-17, Sub-20 e Brasileiro Feminino A2.

CONFIRA O RESULTADO DE TODOS OS JOGOS:

Série A

América-MG 2 x 0 Santos

Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza

Corinthians 1 x 1 Internacional

Série B

Vasco 1 x 0 Confiança

CSA 0 x 1 CRB

Brasil-RS 0 x 0 Cruzeiro

Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 Londrina

Avaí 1 x 1 Botafogo

Vila Nova-GO 0 x 0 Ponte Preta

Vitória 1 x 1 Goiás

Série C

Ferroviário-CE 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Manaus-AM 1 x 1 Jacuipense-BA

Tombense-MG 2 x 0 Botafogo-PB

Novorizontino 1 x 0 Botafogo

Santa Cruz 1 x 2 Paysandu-PA

Série D

Castanhal-PA 2 x 1 Ypiranga-AP

Guarany de Sobral-CE 3 x 1 4 de Julho-PI

América-RN 2 x 0 Atlético-CE

Campinense-PB 0 x 0 Treze-PB

Brasiliense-DF 0 x 0 Gama-DF

Boavista-RJ 1 x 1 Cianorte-PR

Juventude-MA 1 x 3 Paragominas-PA

Tocantinópolis-TO 1 x 4 Palmas-TO

Caucaia-CE 3 x 2 ABC-RN

Atlético Alagoinhas-BA 2 x 2 Bahia de Feira-BA

ASA-AL 1 x 3 Sergipe-SE

Aparecidense-GO 0 x 1 Porto Velho-RO

FC Cascavel-PR 2 x 1 Esportivo-RS

São Raimundo-RR 1 x 1 GAS-RR

Ferroviária 7 x 0 Águia Negra-MS

Boa Esporte-MG 2 x 2 Uberlândia-MG

Inter de Limeira 1 x 2 Santo André

Fast Clube-AM 1 x 2 Galvez-AC

Brasileiro Feminino A2

Ceará 3 x 1 Botafogo-PB

Athletico-PR 3 x 0 UDA-AL

Atlético-MG 1 x 1 Iranduba

Brasileiro Sub-17

Fortaleza 3 x 4 Sport

Internacional 1 x 2 Athletico-PR

Atlético-MG 2 x 0 Fluminense

Santos 0 x 1 Vasco

Chapecoense 2 x 3 Corinthians

Flamengo 6 x 2 Bahia

São Paulo 1 x 3 Palmeiras

Grêmio 1 x 2 América-MG

Botafogo 4 x 0 Ceará

Atlético-GO 2 x 2 Cruzeiro

Brasileiro Sub-20

Vasco 1 x 0 Internacional

Fluminense 0 x 0 Ceará

Copa América

Uruguai 0 x 0 Colômbia

Argentina 0 x 0 Equador

Eurocopa

República Tcheca 1 x 2 Dinamarca

Ucrânia 0 x 4 Inglaterra