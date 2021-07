PLACAR FI: Com oitavas de Copa do Brasil e Série B, confira TODOS os RESULTADOS desta TERÇA

Campinas, SP, 27 (AFI) – A terça-feira (27) teve jogos do começo ao fim do dia. Mas, sem dúvidas, os maiores destaques ficaram para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, vencidos por Criciúma e Grêmio, em cima de Fluminense e Vitória, respectivamente. Já pela Série B, o Botafogo-RJ venceu o CSA.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A terça-feira (27) ainda teve jogos do Campeonato Brasileiro Sub 20, Campeonato Argentina e torneio de futebol feminino na Olimpíada de Tóquio.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA (27):

COPA DO BRASIL

Criciúma 2 x 1 Fluminense

Vitória 0 x 3 Grêmio

SÉRIE B

Botafogo 2 x 0 CSA

BRASILEIRO SUB 20

Corinthians 1 x 1 Fluminense

ARGENTINO

Huracán (ARG) 1 x 1 Colón (ARG)

Aldosivi 0 x 2 Racing

Boca Juniors (ARG) 0 x 2 San Lorenzo (ARG)

OLIMPÍADAS

Nova Zelândia 0 x 2 Suécia

EUA 0 x 0 Austrália

Chile 0 x 1 Japão

Canadá 1 x 1 Grã-Bretanha

Brasil 1 x 0 Zâmbia

Holanda 8 x 2 China