PLACAR FI: Com vitória do Botafogo-SP e empate da Ponte, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA

Campinas, SP, 12 (AFI) – Apesar dos poucos jogos, a semana começou com estilo. Diante do Criciúma-SC, que estava invicto, o Botafogo-SP conseguiu uma importante vitória na Série C. Já a Ponte Preta fez um duelo bastante disputado e ficou no empate com o líder Náutico, por 1 a 1, no Recife, pela Série B.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (12) ainda teve Brasileiro Feminino Sub 18 e Catarinense Série B.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (12):

SÉRIE B

Náutico 1 x 1 Ponte Preta

SÉRIE C

Botafogo-SP 3 x 1 Criciúma

BRASILEIRO FEMININO SUB 18

Cuiabá-MT 1 x 3 Fluminense

Minas Brasília 0 x 1 Flamengo

América-MG 0 x 2 Internacional

Athletico-PR 2 x 2 Sport

Grêmio 1 x 1 São Paulo

Iranduba 1 x 1 Vitória

CATARINENSE – SÉRIE B

Atletico Catarinense 2 x 2 Fluminense