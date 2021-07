PLACAR FI: Com vitória do Coritiba em duelo direto contra o Náutico, confira TODOS os RESULTADOS desta SEXTA

Campinas, SP, 30 (AFI) – Apesar da semana estar chegando ao fim, a bola não parou de rolar com jogos desde o começo da manhã até a noite desta sexta-feira (30). Sem dúvidas, o maior destaque ficou para o duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, no qual o Coritiba venceu o Náutico e diminuiu a diferença para o adversário na ponta.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A sexta-feira (30) ainda teve jogos da Série C, Campeonato Amapaense e torneio de futebol feminino na Olimpíada de Tóquio 2020.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA (29):

SÉRIE B

Goiás 1 x 0 Operário-PR

Coritiba 3 x 1 Náutico

Cruzeiro 2 x 2 Londrina

SÉRIE C

Volta Redonda-RJ 2 x 1 Altos-PI

AMAPAENSE

Santos-AP 3 x 0 Santana-AP

OLIMPÍADA

Grã-Bretanha 3 x 4 Austrália

Suécia 3 x 1 Japão

Holada 2 (2) x (4) 2 EUA

Canadá 0 (4) x 0 (3) Brasil