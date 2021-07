PLACAR FI: Com vitórias de Atlético-MG e Flamengo, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA

Campinas, SP, 01 (AFI) – O mês de julho começou da melhor forma, com grandes jogos disputados nesta quinta-feira (01), na elite do Brasileirão. O maior destaque segue sendo para o RB Bragantino que mesmo com o empate sem gols com o Ceará, manteve a liderança isolada. Atlético-MG e Flamengo venceram Atlético-GO e Cuiabá, respectivamente.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quinta-feira (01) ainda teve alguns jogos dos Brasileiros de Aspirantes e Sub 20.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA (01):

BRASILEIRÃO

Red Bull Bragantino 0 x 0 Ceará

Atlético-MG 4 x 1 Atlético-GO

Cuiabá-MT 0 x 2 Flamengo

BRASILEIRO DE ASPIRANTES

Vitória 0 x 0 CRB

Grêmio 3 x 1 Red Bull Bragantino

Ponte Preta 0 x 2 Santos

Fluminense 1 x 0 Corinthians

Bahia 1 x 0 Ceará

BRASILEIRO SUB 20

Palmeiras 1 x 0 Bahia

Athletico-PR 3 x 1 Sport

Atlético-MG 1 x 2 Flamengo