PLACAR FI: Com vitórias de Corinthians e Juventude, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA

Campinas, SP, 26 (AFI) – Em meio a Olimpíada de Tóquio, a semana começou ‘daquele jeito’ para os amantes do futebol com grandes jogos pelo Brasil. Os grandes destaques ficaram para os dois jogos do Brasileirão, nos quais o Corinthians venceu o Cuiabá por 2 a 1 e se reabilitou e o Juventude bateu a Chapecoense, por 1 a 0.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (26) ainda teve jogos do Brasileiro Sub 20 e também do Campeonato Mineiro Módulo II.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (26):

BRASILEIRÃO

Cuiabá 1 x 2 Corinthians

Juventude 1 x 0 Chapecoense

BRASILEIRO SUB 20

Grêmio 2 x 2 Internacional

MINEIRO – MÓDULO II

Democrata Governador Valadares 0 x 0 Ipatinga