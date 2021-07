PLACAR FI: Flamengo goleia, RB Bragantino perde primeira e Brasil empata; TODOS os resultados do domingo

Campinas, SP, 25 (AFI) – O domingo foi bem movimentado em jogos pelo país e no PLACAR FI. O dia teve mais um bom jogo de Hulk pelo Atlético-MG, a virada em grande estilo do Flamengo com show de Bruno Henrique e a primeira derrota do Red Bull Bragantino no Brasileirão. O Placar FI entra em campo e traz todos os resultados do dia.

O dia, porém, começou com o tropeço do Brasil no empate diante da Costa do Marfim pelas Olimpíadas. Ainda teve Séries B, C e D do Brasileirão, Sub-17 e Sub-20 do Brasileirão e muito mais.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com os resultados. Confira:

BRASILEIRO SÉRIE A

Atlético-MG 3 x 0 Bahia

Fortaleza 1 x 0 Red Bull Bragantino

Flamengo 5 x 1 São Paulo

Santos 0 x 1 Atlético-GO

Athletico 2 x 1 Inter

Sport 0 x 0 Ceará

BRASILEIRO SÉRIE B

Operário 1 x 0 Coritiba

Sampaio Corrêa 2 x 3 CRB

Avaí 1 x 1 Brasil de Pelotas

BRASILEIRO SÉRIE C

Botafogo 2 x 1 Ituano

Altos-PI 2 x 2 Jacuipense-BA

Manaus 1 x 1 Paysandu

BRASILEIRO SÉRIE D

GRUPO A1

Castanhal-PA 2 x 1 Fast-AM

GAS-RR 2 x 0 Atlético-AC

Penarol-AM 1 x 1 São Raimundo-RR

Galvez-AC x Ypiranga-AP

GRUPO A2

Juventude-MA 2 x 0 Guarany-CE

Palmas-TO 2 x 1 Moto Club-MA

Imperatriz-MA 3 x 2 Tocantinópolis-TO

4 de Julho-PI 4 x 0 Paragominas-PA

GRUPO A3

Atlético-CE 0 x 0 Central-PE

Sousa-PB 0 x 2 América-RN

ABC-RN 2 x 0 Campinense-PB

Treze-PB 2 x 1 Caucaia-CE

GRUPO A4

Murici-AL 0 x 3 Juazeirense-BA

Bahia de Feira-BA 1 x 0 ASA-AL

Sergipe-SE 1 x 0 Atlético Alagoinhas-BA

Retrô-PE 2 x 2 Itabaiana-SE

GRUPO A5

Goianésia-GO 2 x 1 Gama-DF

Brasiliense 3 x 0 Jaraguá-GO

Porto Velho-RO 1 x 1 Nova Mutum-MT

União-MT 0 x 2 Aparecidense-GO

GRUPO A6

Uberlândia-MG 2 x 0 Águia Negra-MS

Caldense-MG 0 x 0 Rio Branco VNI-ES

Rio Branco-ES 2 x 1 Patrocinense-MG

Ferroviária-SP 2 x 0 Boa Esporte-MG

GRUPO A7

Bangu-RJ 1 x 1 Inter de Limeira-SP

São Bento-SP 0 x 1 Cianorte-PR

Boavista-RJ 0 x 1 Portuguesa-SP

Santo André-SP 2 x 0 Madureira-RJ

GRUPO A8

Joinville-SC 0 x 0 Esportivo-RS

Marcílio Dias-SC 0 x 0 Caxias-RS

FC Cascavel-PR 3 x 1 Rio Branco-PR

Aimoré-RS 1 x 0 Juventus-SC

Olimpíadas

Brasil 0 x 0 Costa do Marfim

Brasileiro Sub-20

São Paulo 4 x 0 Bahia

Ceará 1 x 1 Flamengo

Atlético-GO 2 X 1 Vasco

Palmeiras 3 x 2 Botafogo

Athletico-PR 3 x 2 Santos

Brasileiro Sub-17

Cruzeiro 2 x 2 Vasco

Série B do Catarinense

Guarani 0 x 3 Camboriú

Tubarão 0 x 3 Barra