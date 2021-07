PLACAR FI: Palmeiras vence outra, Brasil tropeça e Cruzeiro se complica; Confira TODOS os resultados do sábado

Campinas, SP, 24 (AFI) – Em sábado cheio de jogos, o Palmeiras garantiu a liderança da Série A do Brasileirão com outra vitória. Na Série B, a Era Lisca começou em grande estilo com vitória larga sobre o Guarani. Já o Cruzeiro voltou a tropeçar e segue ladeira abaixo. O PLACAR FI ainda acompanhou as Séries C e D do Brasileirão e também Sub-20, Olimpíadas e muito mais.

Neste sábado pela manhã a seleção feminina entrou em campo pelas olimpíadas, o confronto foi contra a Holanda adversária mais difícil do grupo. Com jogo truncado, falha de goleira e com virada, a partida terminou em um 3 a 3 justo para as seleções.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO

Brasileiro Série A

Grêmio 1 x 1 América-MG

Palmeiras 1 x 0 Fluminense

Brasileiro Série B

Vasco 4 x 1 Guarani

CSA 2 x 1 Vitória

Vila Nova-GO 0 x 0 Cruzeiro

Confiança 0 x 1 Botafogo

Náutico 1 x 1 Brusque

Brasileiro Série C

Tombense- MG 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Floresta-CE 1 x 1 Ferroviário-CE

Botafogo-PB 1 X 0 Santa Cruz

Ypiranga-RS 2 x 1 São José-RS

Novorizontino 1 x 0 Mirassol

Brasileiro Série D

Castanhal 2 x 1 Fast Club

GAS-RR 2 X 0 Atlético-AC

Juventude-MA 2 X 0 Guarany de Sobral-CE

Palmas-TO 2 x 1 Moto Clube- AM

4 de Julho-PI 4 x 0 Paragominas-PA

Imperatriz-MA 3 X 2 Tocantinópolis-TO

Atlético-CE 0 x Central-PE

Sousa-PB 0 x 2 América-RN

ABC-RN 2 x 0 Campinense-PB

Murici-AL 0 x 3 Jacupiense-BA

Goianésia-GO 2 x 1 Gama-DF

Brasiliense-DF 3 x 0 Jaraguá-GO

Porto Velho-RO 1 x 1 Nova Mutum-MS

Uberlândia-MG 2 x 0 Águia Negra- MS

Caldense-MG 0 x 0 Rio Branco VN-ES

São Bento-SP 0 x 1 Cianorte-PR

Bangu- RJ 1 x 1 Inter de Limeira-SP

Santo André 2 x 0 Madureira-RJ

Boavista-RJ 0 x 1 Portuguesa-SP

Marcílio Dias-SC 0 x 0 Caxias-RS

Joinville-SC 0 x 0 Esportivo-RS

Cascavel-PR 3 x 1 Rio Branco-PR

Brasileiro Sub-17

São Paulo 3 x 3 Flamengo

Brasileiro Sub-20

Cruzeiro 2 x 3 Corinthians

Fluminense 2 x 0 Chapecoense

Sport 2 x 1 Fortaleza

América-MG 0 x 1 Atlético-MG

ACREANO

Vasco da Gama 1 x 2 São Francisco

Andirá 0 x 1 Náuas

Olimpíadas- Futebol Feminino

Holanda 3 x 3 Brasil

Amapaense

Independente 5 x 0 Trem

Módulo II – Mineiro

5ª Rodada – Sábado – 24/07/2021

Tupynambas 2 x 1 Guarani

Betim 1 x 2 União Luziense

Democrata de Sete Lagoas 1 x 1 Tupi

Nacional 0 x 0 Aymores

Villa Nova 0 x 1 Serranense