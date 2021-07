PLACAR FI: Título argentino, clássicos no Brasileiro e MUITO mais, confira TODOS OS RESULTADOS do sábado

Campinas, SP, 10 (AFI) – O sábado foi movimentado no mundo do futebol. O resultado mais importante, claro, fica para o título do Brasil na Copa América sobre a Argentina. No país, porém, tivemos jogos em todas as divisões, no feminino, nas categorias de base e até partidas válidas por estaduais. Além da final, também temos que destacar os clássicos paulista, mineiro e gaúcho no Brasileirão.

Como é de praxe, o PLACAR FI, acompanhou tudo de perto para não deixar você desatualizado. Então, meu amigo, senta lá que tem MUITO jogo.

COPA AMÉRICA – FINAL

Argentina 1 x 0 Brasil

* ARGENTINA É CAMPEÃ

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A – 11ª RODADA

Palmeiras 3 x 2 Santos

Grêmio 0 x 0 Internacional

Athletico-PR 2 x 2 RB Bragantino

Sport 1 x 2 Fluminense

São Paulo 1 x 0 Bahia

América-MG 0 x 1 Atlético-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 10ª RODADA

Confiança 1 x 1 Vitória

Operário 2 x 1 Brasil de Pelotas

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 11ª RODADA

Botafogo 3 x 3 Cruzeiro

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C – 7ª RODADA

Grupo A:

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Jacuipense-BA

Altos-PI 1 x 0 Santa Cruz-PE

Botafogo-PB 4 x 1 Manaus-AM

Grupo B:

Mirassol-SP 0 x 3 Paraná-PR

Oeste-SP 0 x 1 Ituano-SP

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D – 6ª RODADA

Grupo A1:

Castanhal-PA 3 x 1 Atlético-AC

GAS – RR 3 X 2 Fast-AM

Grupo A2:

Imperatiz-MA 1 x 0 Guarany de Sobral-CE

4 de Julho-PI 2 x 0 Moto Club-MA

Palmas-TO 0 x 0 Paragominas-PA

Grupo A3:

Atlético-CE 2 x 3 Campinense-PB

Sousa-PB 7 x 0 Caucaia-CE

Grupo A4:

Murici-AL 2 x 3 Atlético Alagoinhas-BA

Grupo A5:

Brasiliense-DF 1 x 2 Aparecidense-GO

União-MT 2 x 1 Jaraguá-GO

Goianésia-GO 1 x 0 Nova Mutum-MT

Porto Velho-RO 1 x 1 Gama-DF

Grupo A6:

Caldense-MG 6 x 2 Águia Negra-MS

Ferroviária-SP 1 x 0 Patrocinense-MG

Grupo A7:

Santo André-SP 1 x 0 Cianorte-PR

Bangu-RJ 2 x 1 Portuguesa-SP

São Bento-SP 1 x 1 Madureira-RJ

Grupo A8:

Joinville-SC 2 x 0 Caxias do Sul-RS

Marcílio Dias-SC 2 x 1 Esportivo-RS

FC Cascavel-PR 1 x 0 Juventus-SC

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 – 4ª RODADA

Sport 1 x 0 Fluminense

Atlético-GO 1 x 2 São Paulo

Ceará 1 x 0 Fortaleza

Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro

Bahia 0 x 2 Botafogo

Internacional 1 x 3 Palmeiras

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A2 – QUARTAS DE FINAL

Ida:

Athletico-PR 4 x 2 RB Bragantino

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO SUB-18 – 3ª RODADA

Grupo A:

Fluminense-RJ 4 x 0 Cuiabá-MT

Flamengo-RJ 1×1 Minas Brasília-DF

Grupo B:

Internacional-RS 3 x 1 América-MG

Sport-PE 3 x 0 Athletico-PR

Grupo C:

São Paulo-SP 2 x 1 Grêmio-RS

Vitória-BA 1 x 2 Iranduba-AM

CAMPEONATO ACREANO – 1ª RODADA

Rio Branco 2 x 2 São Francisco

Plácido de Castro 3 x 4 Vasco-AC

CAMPEONATO MINEIRO MÓDULO II – 2ª RODADA

Aymores 1 x 1 Betim

Democrata de Sete Lagoas 1 x 0 Serranense

Ipatinga 0 x 1 Tupynambas

Nacional 2 x 1 Tupi

Vila Nova 1 x 0 Democrata de Governador Valadares