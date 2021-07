Plano completo da Netflix aumenta

A Netflix acompanhou a Amazon e anunciou que o seu plano de streaming completo irá aumentar no valor da mensalidade. Para os brasileiros, esse aumento será de R$ 10: anteriormente em R$ 45,90 e a partir de agora passando para R$ 55,90.

A empresa se pronunciou e anunciou que as mudanças irão acontecer pensando em melhorar a experiência dos usuários. Para os amantes de séries e filmes da Netflix, resta se acostumar aos novos preços aqui para o Brasil.

Netflix pretende trazer mais serviços para a sua modalidade premium

De acordo com a companhia, o aumento dos preços se dá para oferecer uma experiência ainda melhor para os assinantes. O último reajuste da Netflix para os brasileiros havia acontecido apenas em 2019, portanto é provável que por esse ano o preço final seja de R$ 55,90 para quem tem a conta premium.

A Netflix também reforçou que os seus três planos oferecidos são disponibilizados para que as pessoas “tenham liberdade para escolher um preço dentro das suas necessidades”. Veja abaixo o valor com a tabela atualizada dos preços do serviço de streaming:

Básico: R$ 25,90 com direito apenas à uma tela;

Padrão: R$ 39,90 com direito a duas telas e vídeo em Full HD;

Premium: R$ 55,90 com direito a duas telas e vídeo em ultra HD;

Conheça o que cada plano tem por oferecer

Desde que a Netflix chegou ao Brasil em 2011, encontrou um dos países com melhor custo benefício para os seus serviços, visto o tamanho da nossa população e da praticidade que empresas estrangeiras têm para investir em países de economias emergentes como o Brasil.

Confira a seguir quais são os serviços que a Netflix oferece, desde o plano básico até o serviço premium aos seus clientes.

Plano básico: O plano básico é o serviço mais simples que é oferecido pela Netflix, se assemelhando bastante ao serviço de quando a empresa chegou ao Brasil. A assinatura permite conferir as séries e filmes com apenas uma tela por vez, disponível para dispositivos móveis, computadores ou na televisão.

Assim como nos outros planos, os usuários têm acesso a todos os catálogos e filmes. E se você ainda estiver indeciso sobre o serviço de streaming da Netflix, pode aproveitar o primeiro mês que é grátis.

Plano padrão: O plano padrão é um intermediário entre os serviços básicos e exclusivos da Netflix. Nesta opção você pode assistir até duas telas por vez, com direito a suporte em HD e uma qualidade de imagem bem superior ao do plano básico.

O pacote pode ser cancelado a qualquer momento no site, sem nenhum tipo de contrato de fidelidade, o que significa que você não terá multas. E o primeiro mês para testar o serviço é totalmente grátis.

Plano premium: E é claro que o plano da Netflix mais buscado é a sua conta premium, que acaba de passar por um reajuste para clientes brasileiros. Esse plano é perfeito para os clientes que possuem um serviço de Internet de alta velocidade.