Pocah radicaliza, muda de visual e surge loira na web; veja foto

Pocah surpreendeu os fãs ao compartilhar uma mudança que fez no visual. Após muitos anos sendo morena, a cantora aderiu aos fios loiros. A cor foi escolhida após ver como ficaria com as madeixas claras durante uma ação do BBB 2021.

“Experimentei o tom castanho-claro, médio e até ruivo ainda na casa, mas essa tonalidade de loiro dourado me conquistou”, afirmou através dos Stories do Instagram. E seguiu dizendo: “Eu já tentei ser loira, iluminando os fios sutilmente, mas agora serei loira para valer. Estou encantada e muito feliz”.

Nos comentários de uma publicação no feed, os internautas exaltaram a beleza da musa com a transformação. “A verdadeira barbie”, afirmou um admirador. “Linda de qualquer jeito”, complementou outro.

