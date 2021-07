Polêmica no judô e classificações: confira o resumo da madrugada desta quarta (28)

Mais uma noite e madrugada agitada para os atletas brasileiros. Dessa vez, os atletas do país não trouxeram medalhas – o pódio estava em disputa na natação -, mas muitos se classificaram para as fases eliminatórias. No judô, uma polêmica envolvendo a arbitragem na luta de Maria Portela deixou a comunidade do esporte revoltada. Confira o resumo: