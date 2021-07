Polícia Civil indicia DJ Ivis por lesão corporal, ameaça e injúria

DJ Ivis foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por três crimes: lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. O cantor foi flagrado em vídeos agredindo a ex-mulher Pamella Holanda e está preso há quase 15 dias no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza, permanece à disposição da Justiça. As informações são do UOL.