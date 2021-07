Polícia investiga carta encontrada na jaqueta de Lázaro, o ‘serial killer de Brasília’

Uma carta encontrada na jaqueta de Lázaro Barbosa está sendo investigada pela Polícia Civil. Na folha de caderno, o criminoso oferecia R$ 500 para quem pegasse munições em um barraco em que ele estava escondido e detalha os últimos acontecimentos. As informações são do G1.

“Eu tenho 35 munições de 380 lá naquele barraco que eu estava. Pega para mim. Vou te adiantar R$ 500 por esse corre”, escreveu. Lázaro também conta sobre os confrontos com policias e chega a implorar: “Eles estão me caçando. Já tive dois confrontos com eles e estou zerado de munição. Cara, por favor, arruma o tanto de munição de 38 e 380”.

A Polícia investiga se o material tem alguma relação com uma suposta rede de apoio entre Lázaro e fazendeiros da reunião. Além do papel, também foram encontrados mais de R$ 4 mil com o criminoso.

Lázaro ficou nacionalmente conhecido como ‘serial killer de Brasília’ após realizar uma série de crimes na área rural de Goiás. Ele fugiu da Polícia por 20 dias, mas foi morto em confronto em Águas Lindas.