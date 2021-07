Polícia prende quadrilha do Rio de Janeiro que aplicava golpes em idosos

Cinco pessoas que integram uma quadrilha oriunda do Rio de Janeiro foi presa nesta sexta-feira, 16, por equipes do Núcleo de Inteligência da Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC), juntamente com o Tático Integrado de Grupos de Resgates Especiais (TIGRE), da Polícia Civil de Alagoas (PCAL), acusadas de estelionato. A Polícia esteve no escritório…

Cinco pessoas que integram uma quadrilha oriunda do Rio de Janeiro foi presa nesta sexta-feira, 16, por equipes do Núcleo de Inteligência da Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC), juntamente com o Tático Integrado de Grupos de Resgates Especiais (TIGRE), da Polícia Civil de Alagoas (PCAL), acusadas de estelionato.

A Polícia esteve no escritório do grupo, que funcionava em um edificio empresarial, localizado no bairro de Mangabeiras. Os criminosos estavam aplicando golpes em pessoas idosas. Ligavam para as vítimas se passando por funcionários de uma empresa terceirizada do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), e afirmavam que poderiam negociar juros abusivos de empréstimos consignados e ainda ter o valor restituído.

A Polícia afirma ainda que muitos idosos procuravam a empresa e acabavam contraindo novos financiamentos em seus nomes e eram convencidos a ficar com 10% do valor do financiamento e transferir o restante do dinheiro para conta da empresa, com a falsa promessa que estariam quitando o débito.

Muitos destes idosos eram pegos de surpresa na hora de receber sua aposentadoria, com o valor descontado. De acordo com a DEIC, uma das vítimas chegou a sofrer um infarto ao saber que tinha feito um empréstimo.

A Polícia lembra que no dia 6 deste mês, foram presas pela Polícia Civil de Alagoas outras cinco pessoas, aplicando o mesmo tipo de golpe, numa empresa que estava funcionando em um prédio localizado no bairro da Jatiúca.