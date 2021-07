Polícia prende três homens com 120 cartões para fraudar Auxílio em SP

Três homens foram presos neste final de semana na cidade de São Bernardo do Campo. De acordo com a Polícia Militar (PM), essas pessoas estavam com 120 cartões que são usados em fraudes de saques de benefícios. Os agentes conseguiram prender os três e os enviaram para a delegacia.

De acordo com os policiais, tudo começou quando os agentes estavam fazendo uma patrulha de rotina em um dos bairros da cidade de São Bernardo do Campo. Eles receberam uma chamada que denunciava fraudes nos saques naquele exato momento. Certamente, alguma pessoa que estava no banco percebeu o movimento incomum desses três homens.

Quando a polícia chegou no local, percebeu que só havia um homem. Ele estava com 30 cartões para falsificar os saques do Auxílio Emergencial. Além disso, ele estava também com R$ 2.138 em espécie e alguns comprovantes de saques. Diante da pressão dos agentes, este indivíduo acabou confessando que trabalhava com dois outros homens.

Pela versão desse rapaz, os dois comparsas dele estavam aguardando do lado de fora em um carro. A polícia pegou a descrição do carro e conseguiu encontrar o veículo sem ninguém dentro. De qualquer forma, os agentes levaram apenas mais algumas horas para encontrar os outros dois em pontos diferentes da cidade.

Os três homens têm entre 30 e 38 anos de acordo com as informações oficiais. Juntos, eles estavam levando mais de 120 cartões para falsificar os saques do Auxílio Emergencial. A polícia os enviou para o 2º Departamento de Polícia (DP) de São Bernardo de Campo. Eles deverão responder por estelionato e organização criminosa.

Fraudes

De acordo com dados do Tribunal de Contas de União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU), o Governo Federal pagou bilhões de reais em repasses indevidos do Auxílio Emergencial durante o ano passado.

Agora em 2021, esses dados ainda não estão muito claros. Não se sabe se o Palácio do Planalto está conseguindo evitar que esses problemas aconteçam. No entanto, o próprio Governo entende que é impossível acabar com todas as irregularidades.

E uma prova disso é esse caso que aconteceu na cidade de São Bernardo do Campo. Não está claro qual foi a quantia que o trio conseguiu desviar do Auxílio, mas está claro que esse dinheiro deveria ir para as mãos de quem mais precisa neste momento.

Auxílio Emergencial

De acordo com o Governo Federal a ordem este ano é tentar evitar ao máximo que casos como este sigam acontecendo. É que agora em 2021, o Palácio do Planalto tem uma margem de gastos com o Auxílio muito menor do que a que se viu no ano passado.

Por isso, o Dataprev está realizando análises sucessivas nas contas dos mais de 37 milhões de beneficiários do programa. Dessa forma, algumas pessoas estão perdendo o direito de receber a quantia no meio dos pagamentos.

Nas redes sociais, muita gente está mostrando indignação com essas análises. Alguns usuários estão alegando que receberam cortes no benefício sem nenhuma justificativa plausível. A polêmica deve seguir pelos próximos meses. Isso porque o Dataprev deverá seguir com essas análises.