Policiais prendem em Piaçabuçu suspeitos de cometer assaltos e traficar drogas no Litoral Sul

Dois suspeitos foram presos em Piaçabuçu, além da apreensão de arma de fogo e drogas; terceiro indivíduo procurado já estava preso

Nas primeiras horas de hoje (08) foi deflagrada, no município de Piaçabuçu/AL, a “Operação Paciência”, tendo como alvos suspeitos da prática de assaltos e tráfico de drogas na região do litoral sul alagoano.

Foram detidos na oportunidade 02 (dois) indivíduos e apreendidos cerca de 175g de maconha e 01 (uma) arma de fogo. Um terceiro indivíduo (alvo de um dos mandados judiciais já se encontrava no presídio Baldomero Calvante, local onde também recebeu voz prisão).

O nome da Operação faz referência ao bairro Paciência, Município de Piaçabuçu, local onde a maioria dos alvos de busca e apreensão foram cumpridos. A citada operação foi coordenada pelo Delegado Fernando Lustosa- Regional de Penedo, com o apoio do Delegado Mário Jorge – Gerente do GPJA3, além de guarnições do 11 BPM, Pelopes, Força Tarefa da Polícia Militar e agentes da Delegacia Distrital de Piaçabuçu, comandados pelo Delegado Rubem Natário.

“As investigações se iniciaram após um assalto ocorrido na região da Foz do São Francisco, no mês de maio do corrente ano, que teve como vítimas turistas do Estado de São Paulo e do país vizinho Paraguai. Durante as diligências foi descoberta a existência de um ORCRIM (Organização Criminosa) que estaria praticando diversos crimes no município de Piaçabuçu, Feliz Deserto e Penedo”.

Dessa forma, os mandados foram expedidos pela 17a Vara Criminal e devidamente cumpridos na data de hoje. Por fim, saliento a respeito da continuidade das investigações e integração entre as Polícias Civil e Militar, um dos pilares da gestão do Dr. Alfredo Gaspar, Secretário de Segurança Pública de Alagoas e o apoio permanente do Tenente-Coronel Coutinho, Comandante do 11º BPM de Penedo.

Assessoria