Policlínica abre concurso para médicos em município baiano

A Policlínica Regional da cidade de Brumado, interior do estado, abriu inscrições para o processo seletivo para contratação de médicos. Os profissionais entraram no cadastro de reserva. Estão sendo oferecidas vagas para as seguintes especialidades: angiologista, cardiologistaergonometria, cardiologista clínico, ginecologia e obstetrícia, mastologista, oftalmologista, pneumologista e gastroenterologistracolonoscopista.

Os contratados terão cargas horárias semanais de 8, 12,16 ou 20 horas semanais, em turnos de trabalho de 4 horas, com remuneração proporcional, e poderão ter condicionado ao orçamento indicadores de avaliação para gratificação de desempenho de até 100% em relação ao salário base.