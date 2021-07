Ponte Preta 2 x 1 Goiás – No sufoco, Macaca vence e deixa a zona de rebaixamento

Campinas, SP, 23 (AFI) – Pela primeira vez a Ponte Preta deixou a zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time campineiro venceu o Goiás, por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 14.ª rodada. Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo.

O resultado é extremamente importante para a Ponte Preta, que tinha apenas uma vitória em 13 jogos e acumulava cinco sem vitória na competição. O time agora chegou aos 12 pontos e assumiu a 16.ª posição, precisando torcer contra Brasil-RS (17.º) e Cruzeiro (18.º) para seguir fora do Z4.

A partida desta sexta-feira também foi a de número 200 do técnico Gilson Kleina na Ponte Preta. Ele que acabou sendo expulso na última rodada, contra o Vitória, em Salvador, e precisou dirigir o time das arquibancadas. Seu auxiliar Fabinho Xhá ficou na beira do gramado.

Já o Goiás, agora sob o comando de Marcelo Cabo – substituiu Pintado – viu acabar uma série de três jogos sem derrota e caiu para o quarto lugar com 23 pontos – pode ser ultrapassado pelo Avaí (5.º), que jogará no domingo.

PRIMEIRO TEMPO ‘MORNO’

Mesmo fora de casa, o Goiás esboçou pressão e tentou abrir o placar logo nos primeiros minutos. Aos dois, Dieguinho cruzou rasteiro pelo lado direito, a bola passou por toda extensão da área e caiu nos pés de Artur, que finalizou de primeira, mas para fora.

Não demorou e aos quatro minutos o time goiano criou nova oportunidade, quando Nicolas recebeu na entrada da área e chutou para boa defesa com os pés do goleiro Ivan.

Aos poucos a Ponte Preta conseguiu equilibrar as ações em campo, mas só conseguiu assustar o Goiás aos 32 minutos, quando o lateral-direito Felipe Albuquerque chutou cruzado e a bola passou rente à trave do goleiro Tadeu.

Macaca sofreu, mas voltou a vencer após cinco rodadas. (Crédito foto: Álvaro Jr/Pontepress)

MACACA VAI PRA CIMA E VENCE

No segundo tempo a partida ganhou mais intensidade e consequentemente os gols saíram. Logo aos cinco minutos, Moisés aproveitou falha da zaga do Goiás e cruzou para Rodrigão completar para as redes.

Só que a alegria da Ponte Preta acabou rápido. No minuto seguinte, Artur cruzou da esquerda, Alef Manga finalizou de primeira e deixou tudo igual, recolocando o Goiás na partida.

Pressionada, a Ponte Preta foi para cima e chegou ao gol da vitória. Aos 18, a arbitragem viu toque de mão do zagueiro do Goiás, David Duarte, dentro da área. Camilo foi para a cobrança aos 20, deslocou o goleiro e fez, dando números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

A Ponte Preta volta a campo somente na segunda-feira, dia 2 de agosto, quando visitará o CRB, às 20 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Enquanto o Goiás enfrentará o Operário na sexta-feira, dia 30, às 19 horas, no Serrinha, em Goiânia (GO).