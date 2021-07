Ponte Preta x Avaí – Macaca vai conseguir deixar a degola?

Campinas, SP, 05 (AFI) – Em franca evolução depois de um início desesperador, a Ponte Preta tem a chance de deixar a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro nesta terça-feira, contra o Avaí, no Estádio Moisés Lucarelli.

A partida válida pela décima rodada do campeonato está marcada para as 19 horas. Além dela, outros dois jogos acontecem nesta terça: Cruzeiro x Coritiba e CRB x Botafogo.

Invicta há quatro jogos – três empates e uma vitória -, a Ponte Preta tem sete pontos e, na 18ª colocação, pode ganhar até seis posições. A Macaca, inclusive, tem a chance de encostar no Avaí, que é o 11º colocado, com 11.

MACACA TEM DÚVIDA NA DEFESA

O técnico Gilson Kleina comandou, nesta segunda, o último treinamento antes do jogo. A dúvida é quem será o novo companheiro de Ednei na defesa. Isso porque Cleylton recebeu o terceiro amarelo no empate sem gols com o Vila Nova.

Uma das opções é Fábio Sanches, recém-contratado junto ao Goiás e que ainda não estreou pela Ponte Preta. A outra alternativa de Gilson Kleina é o contestado Ruan Renato, titular nas primeiras rodadas da Série B.

Nas outras posições, o treinador pontepretano não deve realizar mudanças. Substituído no intervalo do jogo em Goiânia por conta de dores no joelho, o meia Camilo treinou normalmente.

LEÃO INDEFINIDO

Assim como a Ponte Preta, o Avaí ainda não está definido para o jogo desta terça-feira. O técnico Claudinei Oliveira mandou a última atividade em solo catarinense nesta segunda antes do embarque para Campinas e deixou algumas vagas abertas.

Claudinei Oliveira tem a chance de repetir o time que iniciou contra o Botafogo – empate por 1 a 1, em Florianópolis -, mas pode realizar algumas mudanças. Uma delas é o retorno do experiente zagueiro Betão entre os titulares.

As outras dúvidas do treinador azurra estão no meio de campo (Wesley Soares ou Jean Cléber) e no ataque (Renato ou Copete).

LEI DO EX?

A chance da “Lei do Ex” dar as caras no Moisés Lucarelli nesta terça-feira é grande. O centroavante Rodrigão já defendeu o Avaí. Do outro lado, o lateral-direito Edilson, o zagueiro Betão, o lateral-esquerdo Diego Renan e o volante Bruno Silva vestiram a camisa da Ponte Preta.