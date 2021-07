Pontos de atenção para entrar no mercado de investimentos 

Cuidados e planejamentos para entrar no mercado de investimentos

O mercado de investimentos na atualidade se popularizou bastante, por isso, muitas pessoas buscam informações para que possam retirar suas economias da poupança e direcionar para outras opções.

No entanto, esse direcionamento requer planejamento e conhecimento sobre o mundo dos investimentos. Haja vista que são muitas as opções para investir, bem como, investir implica em assumir todos os riscos.

Por isso, trocar a poupança por outros investimentos pode ser uma opção viável e considerada. No entanto, é muito importante que você não realize essa troca por um impulso ou por uma única informação.

A poupança ainda pode ser uma opção

Primeiramente, você não precisa desistir da poupança para investir. Pois, é possível que você tenha uma poupança planejada, ao passo que você invista em outras aplicações para que você alcance outros objetivos.

Além disso, muitas pessoas direcionam uma poupança como uma reserva de emergência e investem valores fixos em outras opções para diferentes metas.

No entanto, você pode deixar a poupança em desuso se desejar, afinal, essa ainda é só mais uma opção de investimento. Todavia, para que você tenha certeza de que é o melhor para você, busque conhecer, de maneira aprofundada, o mercado dos investimentos para que você não perca o seu dinheiro buscando uma rentabilidade maior.

Cuidado com promessas de ganhos fora da realidade do mercado

Tenha cuidado com promessas de ganhos muito fora da realidade do mercado. Sendo assim, sempre procure informações em sites oficiais de financeiras, corretoras de valores, bancos, bem como busque por sites oficiais, como o Banco Central do Brasil,a B3 etc.

Pois, se as ofertas que você encontrar forem muito rentáveis, não aceite de início. Procure saber sobre as taxas e verifique se tais ofertas estão muito fora da realidade do mercado. Uma vez que são muitos os golpes aplicados na área financeira de forma geral.

Comece pelos investimentos de renda fixa

Os investimentos de renda fixa podem te dar uma base de como funciona esse mercado. Principalmente, porque você tem a segurança de saber o percentual que será obtido como ganho ao final do seu contrato.

Além disso, a renda fixa (como Tesouro Direto, CDB etc) permite investir valores baixos. Já que o Tesouro Direto, por exemplo, permite que você invista a partir de R$ 30.

Sendo assim, você irá entender o comportamento desse mercado e poderá direcionar valores de uma maneira planejada. Assim, posteriormente, você pode partir para uma carteira mais agressiva, investindo em produtos de renda variável.

No entanto, é importante que você entenda os riscos e aceite a volatilidade do mercado para que você diversifique suas opções para ir além da poupança com segurança.