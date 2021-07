Populares acompanham prisão de DJ Ivis com vaias e xingamentos; veja vídeo

Nesta quarta-feira (14), o DJ Ivis Araújo foi preso em Fortaleza por agressão contra a ex-mulher, Pamella Holanda. Ao chegar na Delegacia Metropolitana Civil de Eusébio para prestar depoimento, Ivis foi recepcionado com xingamentos e vaias de populares.

Nos vídeos publicados no Twitter, é possível ouvir as vaias ecoadas pelas pessoas que acompanhavam a prisão do cantor. Os populares aglomeraram em frente a delegacia e empurraram os policiais para conseguir ter acesso ao DJ. Confira vídeos: