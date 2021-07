Por causa de dívida de R$11 mil, Carolina Ferraz pode perder apartamento

Carolina Ferraz está correndo o risco de perder seu apartamento em São Conrado, no Rio de Janeiro, por causa de uma dívida de R$ 11,8 mil com o município. Em nota enviada pela assessoria da apresentadora ao ., foi informado que a artista não sabia da existência da pendência, já que era de responsabilidade do pagamento do IPTU era do inquilino.

“Carolina Ferraz não tinha conhecimento da existência desse processo, pois jamais foi citada, ato indispensável para dar ciência da execução e abrir prazo para defesa. Tomou conhecimento através da notícia”, alegou a equipe da atriz.

E complementou: “Seu advogado já foi acionado e, em um primeiro exame, identificou que se trata de cobrança de IPTU de um apartamento em São Conrado, cujos pagamentos foram assumidos pelo então locatário. Logo, apesar de jamais ter tomado conhecimento da execução, Carolina Ferraz providenciará o pagamento para, depois, tomar as devidas providências judiciais para buscar o ressarcimento desses valores –pequenos, mas que, contratualmente, deveriam ter sido liquidados pelo inquilino”.

Segundo o processo, o município do Rio de Janeiro tentou receber as tarifas enviando cobranças via postal para o apartamento. Apesar de confirmar que irá efetuar o pagamento, a atriz reforçou que vai buscar recuperar o valor junto ao responsável pelo débito.