Luciano Szafir passou por uma cirurgia nesta quarta-feira (7) para tratar de complicações no quadro de Covid-19. O pai de Sasha está internado há duas semanas para tratar a doença. As informações são do G1.

O quadro do artista é estável, mas sem previsão de alta. Esta é a segunda vez que ele contrai covid-19, a primeira foi em fevereiro.