Por que a telemedicina é tão importante na pandemia

Quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, no início de março de 2020, impôs uma mudança brusca de rotina. A necessidade do isolamento social fez com que o que era feito presencialmente passasse a ser feito de modo virtual, desde o trabalho, até a compra do mercado e também as consultas médicas. Com a regulamentação da teleconsulta, os brasileiros passaram a poder se consultar de maneira remota.