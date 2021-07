Portal FI traz TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA. Confira!

Campinas, SP, 19 (AFI) – A segunda-feira foi pouco movimentada no futebol brasileiro, mas nem por isso o Portal Futebol Interior deixou de trazer tudo para os internautas com o melhor placar ao vivo da internet.

Em jogo que encerrou a 12ª rodada do Brasileirão, o Sport levou a melhor sobre o América-MG, fora de casa, em confronto direto contra o rebaixamento. Pela Série C, o Novorizontino ganhou fora de casa do Paraná e assumiu a vice-liderança do Grupo B.

CONFIRA ABAIXO TODOS OS RESULTADOS DA SEGUNDA-FEIRA

BRASILEIRÃO – 12ª RODADA

América-MG 0 x 1 Sport

SÉRIE C DO BRASILEIRO – 8ª RODADA

Paraná 0 x 2 Novorizontino

SÉRIE D DO BRASILEIRO – 7ª RODADA

Águia Negra-MS 1 x 1 Uberlândia-MG

SUB-20 DO BRASILEIRO – 6ª RODADA

Flamengo 1 x 0 Botafogo

SÉRIE B DO CATARINENSE

Barra 3 x 1 Atlético Catarinense

Camboriú 3 x 0 Tubarão