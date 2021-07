Porto Seguro oferece mais de 500 vagas de emprego

A Porto Seguro, uma das maiores empresas de seguro do Brasil, oferece mais de 500 vagas de emprego para profissionais de diversas áreas do conhecimento. Com 75 anos no mercado e 13 mil funcionários, a companhia tem 103 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil.

Atualmente, a Porto Seguro está em busca de profissionais que se identificam com seus valores, tenham vontade de aprender e interesse em atuar em um ambiente de trabalho colaborativo.

As vagas são para atuação em diferentes frentes do negócio nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Porto Seguro (BA), Jundiaí (SP), Campinas (SP), Sorocaba (SP), Barueri (SP), Salvador (BA), Valinhos (SP) e Rio de Janeiro (RJ), além de trabalho remoto.

Há chances para as posições de analista de processos, coordenador de atendimento, analista de desenvolvimento comercial, analista de produto e mercado, especialista de marketing consumer insights, analista de projetos, analista de ouvidoria, analista de qualidade de vida e bem estar, coordenador de planejamento, analista de inteligência de dados, auditor de sistemas, coordenador de modelagem e estatística, analista de produtos, analista de experiência do cliente, coordenador de produtos digitais, coordenador de CRM, coordenador de pesquisa e governança, consultor de vendas, analista de prevenção a fraude, supervisor de atendimento, analista de custos e orçamento, analista jurídico, UX writter, analista de remuneração, analista de suporte comercial, cientista de dados e muito mais.

Você Pode Gostar Também:

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como o escopo de trabalho. Todos os contratados, por sua vez, receberão salário compatível com o mercado e terão direito a benefícios como:

Remuneração fixa

Remuneração variável

Vale Refeição

Vale Alimentação

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Convênio Farmácia

Bolsa de Estudos

Participação nos Lucros e Resultados

Previdência Privada

Seguro Vida

Descontos nos produtos e serviços da empresa.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar a página do LinkedIn da Porto Seguro para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.