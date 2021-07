Porto Velho-RO 1 x 1 Gama-DF – Empate amargo e que não ajuda ninguém na Série D

Porto Velho, RO, 10 (AFI) – Apesar de ter as melhores chances da partida, o Porto Velho-RO só empatou com o Gama-DF, por 1 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho (RO), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

O resultado não é bom para nenhum time. Porto Velho e Gama somam seis pontos ganhos no Grupo A4 – estão a quatro do Nova Mutum-MT, primeiro time no G4 da chave. A reação da dupla deverá ser imediata, caso realmente queiram seguir na briga pela classificação à próxima fase.

O JOGO

Em casa, o Porto Velho esboçou pressão nos primeiros minutos e deixou o Gama recuado em seu campo defensivo. A estratégia do time rondoniense foi alçar bolas na área, o que a princípio não funcionou e facilitou a vida dos defensores adversários. Uma ligeira superioridade, mas apenas por ter maior posse de bola.

O Gama demorou a se encontrar em campo e após sofrer alguns perigos conseguiu equilibrar as ações em campo. Tanto é que passou a figurar por mais tempo no ataque e conseguiu abrir o placar fora de casa. Aos 42, Hugo Almeida recebeu na área e foi derrubado: pênalti marcado. O mesmo Hugo Almeida foi para a cobrança e fez.

No segundo tempo, o Porto Velho manteve o mesmo futebol da etapa inicial. Só que mostrou um pouco de impaciência para empatar o duelo. Tanto é que o time usou e abusou dos lançamentos diretos. Já o Gama adotou a cautela e esperou os contra-ataques para tentar marcar o segundo na partida.

De tanto insistir, o Porto Velho foi premiado com o empate. Aos 34 minutos, Bacas tabelou com Caio e finalizou no canto do goleiro Victor Hugo, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol rondoniense. O duelo seguiu empatado até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS

O Porto Velho volta a campo no domingo, dia 18, para enfrentar o Nova Mutum, às 16 horas, no Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT). Já o Gama receberá o Goianésia no sábado, às 16 horas, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).