Porto Velho- RO 1 x 1 Nova Mutum-MT – Um gol para cada lado e ninguém saiu satisfeito de campo

Porto Velho, RO, 24 (AFI) – Em jogo marcado pelo forte sistema defensivo, Porto Velho-RO recebeu o time do Nova Mutum-MT e a partida terminou em empate por 1 a 1 – resultado ruim para ambos os times. A partida foi válida pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A equipe mandante segue sem vencer jogando sob seus domínios. O time do Porto Velho ocupa a sétima colocação com oito pontos, apenas um à frente do Gama-DF.

Já o Nova Mutum faz uma campanha melhor ocupando com 11 pontos e quinta colocação, apenas 5 do líder.

O JOGO

A partida desde o início foi muito truncada com os dois times priorizando a marcação até que aos 33 minutos surgiu a melhor chance do Nova Mutum em um lance de bola parada. Rafael Moraes cobrou a falta e Lucas Bala desviou contra sua própria meta, abrindo o marcador para o Nova Mutum.

Já no segundo tempo os times vieram procurando mais o resultado. O Porto Velho voltou querendo virar o jogo, mas só conseguiu diminuir o prejuízo jogando em casa.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o zagueiro Jobert conseguiu empatar para os donos da casa, conseguindo um ponto valioso.

PRÓXIMO JOGO

O Nova Mutum irá receber o time do Goianésia no dia 1 de agosto às 16h. Já o Porto Velho irá viajar até o Distrito Federal para enfrentar o Gama em confronto pela sétima posição. O jogo será dia 31 de julho às 15h.