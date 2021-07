Portuguesa-SP 1 x 1 Bangu-RJ – Zagueiro marca de cabeça, depois faz pênalti e tudo fica igual no Canindé

São Paulo, SP, 31 (AFI) – O zagueiro Patrick abriu o marcador para a Portuguesa de cabeça, mas no segundo tempo cometeu pênalti que Denílson converteu. Com isso, a Portuguesa empatou por 1 a 1 neste sábado à noite com o Bangu, no Canindé. A partida foi válida pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Portuguesa continua na liderança do Grupo 7 com 16 pontos e completa três jogos sem derrota na Série D.

O Bangu é o quinto colocado, com dez pontos e soma quatro jogos sem derrota.

O JOGO

A Portuguesa entrou em campo disposta a buscar gol desde o início de jogo. Para isso, pressionou o Bangu e tocou bastante a bola com velocidade para sair da marcação do time carioca.

O Bangu jogava nos contra-ataques e chegou a assustar em alguns lances. Com um bom volume de jogo, a Portuguesa conseguiu chegar ao seu gol aos 19 minutos. Após escanteio cobrado pela esquerda, o zagueiro Patrick subiu mais alto para fazer de cabeça o primeiro gol no Canindé.

Impondo o ritmo da partida, a Portuguesa era muito efetiva na estratégia que traçou para o jogo e dominava o Bangu. Aos 31, Tito teve a chance em um contra-ataque, mas acabou se atrapalhando na hora da conclusão.

O time carioca teve a chance do empate aos 37 com Santarém, que bateu de fora da área para a boa defesa de Dheimison.

ETAPA FINAL

A partida começou movimentada após o intervalo com as duas equipes buscando o gol. O Bangu era melhor e levava mais perigo, jogando com velocidade e utilizando o lado esquerdo. Aos 16, chegou ao empate. Patrick foi cortar cruzamento e tocou a mão na bola. O árbitro Diego da Silva (SE) marcou pênalti, que Denílson cobrou para deixar tudo igual.

Após o gol, a Portuguesa buscou equilibrar a partida e buscar o segundo gol. Anderson Lessa, aos 24 minutos, quase fez, em rápido contra-ataque, mas parou em Paulo Henrique. O Bangu, porém, seguia com as melhores chances e respondeu com Rochinha aos 29. Dheimison salvou a Portuguesa.O goleiro da Lusa era o destaque do jogo e salvou a Lusa mais duas vezes de tomar o empate. Aos 36, Diego Jussani foi expulso empurrar jogador do Bangu e complicou ainda mais as coisas para a Portuguesa.

Com um jogador a menos, a Lusa se segurou e a partida terminou no 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela décima rodada, a Lusa vai até Sorocaba enfrentar o São bento no sábado (7). O Bangu joga no domingo (8) contra o Madureira, no estádio Moça Bonita, em Bangu.