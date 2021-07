Portuguesa-SP 2 x 0 São Bento-SP – Lusa é letal, vence em casa e vira vice-líder

São Paulo, SP, 4 (AFI) – Nesta noite de domingo, Portuguesa e São Bento se enfrentaram pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com a vitória do time do Canindé pelo placar de 2 a 0.

Com a vitória, a equipe paulistana chegou a nove pontos e agora ocupa a vice-liderança do Grupo 7. Já o São Bento, segue em sexto lugar e sem conquistar nenhuma vitória. São quatro empates e uma derrota. Encarado como “Grupo da Morte”, é uma chave que contém vários times de expressão e relevância nacional. Madureira, Santo André, Inter de Limeira e Bangu. Além de Cianorte e Boavista

O JOGO

O São Bento começou a partida com mais posse de bola e propondo mais o jogo, tanto é que chegou pela primeira vez logo aos dois minutos, com Johnny tocando de cabeça para a defesa de Dheimison. Os visitantes continuaram melhores na partida, arriscando em finalizações de fora da área e da bola aérea. Porém, a Portuguesa foi mais letal. Na única chance que teve, aos 35 minutos, Caíque recebeu bom passe dentro da área e bateu firme no canto para vencer Airon e abrir o placar.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, os times praticamente não conseguiram criar nenhuma oportunidade. A Portuguesa ofereceu campo ao São Bento, que não tinha criatividade. E na única chance criada, já aos 45 minutos, Maykinho fez ótima jogada individual na pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Lucas Douglas matar o jogo.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, a Portuguesa encara o Bangu, fora de casa, às 15h, no próximo sábado. Enquanto o São Bento recebe o Madureira, também no sábado, mas às 16h.