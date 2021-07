Portuguesa-SP 3 x 0 Boavista-RJ – Lusa vence e assume vice-liderança

São Paulo, SP, 17 (AFI) – A Portuguesa conquistou uma grande vitória na noite deste sábado (17) pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D. Jogando no Canindé, em São Paulo, superou o Boavista-RJ por 3 a 0.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o time paulista chegou a 12 pontos na vice-liderança do Grupo A7, atrás apenas do Madureira-RJ, com 13. O Boavista segue no G4, em quarto lugar com nove pontos.

O JOGO

A Portuguesa abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos. Após Feijão cruzar com perfeição no lado direito, Danilo Pereira usou a cabeça para marcar. No segundo tempo, amplicou com William Magrão, aos 17 minutos, também de cabeça.

Dois minutos depois, Feijão mais uma vez foi bem ao lutar pela bola. Lucas Douglas cruzou rasteiro para dentro da área e Danilo Pereira completou, marcando seu segundo gol na partida. Ainda deu tempo para o goleiro da Portuguesa, Dheimison, defender pênalti de Marquinhos.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times volta a se reencontrar na oitava rodada. Desta vez se enfrentam no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), no próximo sábado, às 19h.