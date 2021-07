Portuguesa-SP x Bangu-RJ – Por liderança, Lusa busca terceira vitória seguida na Série D

São Paulo, SP, 30 (AFI) – Embalada após duas vitórias seguidas, a Portuguesa volta a campo neste sábado pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Às 19h, recebe o Bangu-RJ no Canindé. Os adversários estão há três jogos sem perder e querem entrar no G4.

As duas vitórias da Lusa foram diante do Boavista-RJ, por 3 a 0 e 1 a 0. Com isso, o time paulistano chegou a 15 pontos, na liderança do Grupo A7. Até agora, são quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Já o Bangu vem de vitórias justamente diante da Portuguesa, por 2 a 1, e Inter de Limeira, por 1 a 0. Na última rodada, reencontrou a Inter e empatou por 1 a 1, chegando a nove pontos, na quinta colocação. O Cianorte-PR, quarto colocado, tem apenas dois pontos a mais.

Na última rodada, o técnico Fernando Marchiori conseguiu repetir a escalação pela primeira vez na competição. Desta vez, no entanto, o comandante não contará com o atacante Lucas Douglas, suspenso.

Com isso, a tendência é que o ataque seja escalado com Maykinho, que completa o trio que conta com Cesinha e Tito. Tudo indica que o restante será o mesmo.

BANGU

O técnico Felipe Loureiro também não poderá repetir a escalação, pois o zagueiro Vinicius Matheus foi expulso. Com isso, quem deve ganhar vaga no time titular é Israel, que entrou no decorrer da partida. O restante da escalação não deve sofrer mudanças.