Portuguesa-SP x Boavista-RJ – Para se manter no G4 e até assumir a liderança

São Paulo, SP, 16 (AFI) – Portuguesa e Boavista entram em campo neste sábado, às 19h, no Canindé, pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D. Paulistas e fluminenses têm os mesmo objetivo: seguirem no G4 e até assumirem a liderança.

Os dois têm nove pontos com campanhas quase idênticas e foram derrotados na última rodada. Caso Santo André e Madureira, líderes com dez pontos, empatem no confronto direto, o vencedor de Portuguesa x Boavista assume o primeiro lugar.

PORTUGUESA

Mesmo com a primeira derrota, Fernando Marchiori não deve mexer muito no time. A intenção do técnico é ajustar alguns detalhes e, para isso, não conta com jogadores suspensos.

A novidade fica por conta do atacante Miguel Augusto, de 19 anos. Emprestado pelo São Paulo, ele já está regularizado, assim como o lateral-esquerdo Julinho,

BOAVISTA

O técnico Leandrão também não tem desfalques por suspensão. A tendência é de que a base da escalação seja mantida. Entretanto, Caio Felipe, que começou na reserva na última partida, pode retomar a posição titular no lugar de Pedro.