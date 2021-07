Post sobre consumo de carne afastou Bruna Marquezine e Enzo Celulari, diz colunista

Lembra da postagem sobre o consumo de carne no Brasil feita por Enzo Celulari no final de maio? Pois bem, ela pode ter sido o início do afastamento dele e de Bruna Marquezine. O término dos dois foi confirmado nesta quinta-feira (1º).

De acordo com Léo Dias, do Metrópoles, o empresário ficou abalado com o cancelamento e quis evitar exposição, para não se envolver em polêmicas. Diante disso, Bruna pediu um tempo e Enzo não gostou. Assim como o empresário, Bruna não come carne, mas não concordou com a mensagem do namorado.