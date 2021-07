Poupança – dicas para economizar na sua rotina

Dicas para economizar e elaborar uma poupança ainda em 2021

Economizar pode ser um desafio pessoal, por isso, trouxemos algumas dicas para que possa viabilizar uma poupança e alcançar seus objetivos em curto, médio e longo prazo.

Corte gastos desnecessários

Certamente, cortar gastos desnecessários deve ser o primeiro passo para começar a economizar dinheiro. Sendo assim, analise seus gastos mensais e verifique quais hábitos de consumo podem ser modificados, ainda que sejam economias relativamente pequenas.

Certamente, gastos desnecessários comprometem sua capacidade de manter uma poupança. Por isso, verifique possíveis cortes ou trocas financeiramente inteligentes.

Faça trocas financeiramente inteligentes

Você não precisa fazer trocas radicais, basta analisar a sua rotina e viabilizar valores para uma poupança. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade. Ou ainda, pode realizar a mesma troca no que diz respeito a sua conta bancária. Sendo assim, direcione esses valores para a sua poupança. Além disso, outras trocas podem ser viáveis dentro da sua rotina.

Quite suas dívidas

Avalie as possibilidades de parcelamentos de suas dívidas para viabilizar uma poupança de forma mais tranquila. A Serasa oferece o Feirão Serasa Limpa Nome com descontos de até 90%. No entanto, viabilize os valores das parcelas no seu plano de finanças, evitando assim, criar um fluxo negativo ao tentar pagar suas dívidas.

Por isso, dê preferência àquelas dívidas que oferecem amortização de juros no caso da antecipação ou parcelamentos sem juros acrescidos ao valor original.

Separe suas metas em curto, médio e longo prazo

Criar metas pessoais é um jeito eficiente de organizar suas finanças. Separe suas metas em curto, médio e longo prazo. Dessa forma, você poderá direcionar seu plano de finanças para que alcance seus objetivos, ao passo que alimenta a poupança como um hábito e questiona o seu próprio comportamento de consumo.

Suas metas pessoais dizem respeito ao seus objetivos e podem qualquer coisa importante para você. Por exemplo: viagens, estudos, aquisição de bens etc.

Alimente o hábito da poupança

Veja a poupança como um hábito. Assim sendo, crie o hábito de poupar. Dessa forma, você irá guardar dinheiro de forma natural, pois estará focando no seu hábito.

Posteriormente, poderá direcionar valores elevados para a poupança. Assim sendo, poderá modificar seus hábitos e economizar de forma natural, sem que seja algo pontual. Certamente, essas mudanças poderão modificar sua relação com o dinheiro, seus hábitos de consumo e direcionar suas metas pessoais.