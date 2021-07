Poupança Direcionada Através do Seu Plano de Finanças

Suas finanças e a sua poupança devem ser direcionadas – Saiba como!

Viabilizar uma poupança pode ser um desafio pessoal, principalmente para quem nunca fez nenhum tipo de acompanhamento sobre suas próprias finanças.

Por isso, é importante que tenha clareza sobre a sua própria situação financeira, de modo que possa direcionar ações que melhorem seus resultados financeiros, ainda que seja algo perceptível em longo prazo.

Primeiramente, é importante que você tenha clareza sobre a sua situação financeira pessoal. Dessa forma, poderá verificar quais pontos você pode melhorar.

Sendo assim, separe seus custos variáveis e fixos para que você saiba, dentre os seus custos variáveis, quais são os hábitos que você pode modificar.

Faça trocas inteligentes

As trocas inteligentes estão interligadas aos seus hábitos de rotina. Sendo assim, você não precisa ser muito radical para viabilizar um planejamento financeiro pessoal.

Por exemplo, você pode trocar uma assinatura de TV a cabo por um streaming, ou ainda, trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade.

Bem como, você pode realizar a mesma prática em relação a sua conta corrente, já que os bancos digitais oferecem conta corrente sem nenhuma taxa.

Dessa maneira, você não perde o benefício dos produtos, porém, não paga as taxas. Sendo assim, direcione esses valores para a sua poupança, já que de início é muito importante você focar nos hábitos de sua rotina.

O planejamento da poupança

A poupança deve ser vista como um hábito, por isso, é importante que você direcione valores economizados, ao passo que crie um planejamento específico para essa finalidade.

No entanto, no início pode ser necessário que você faça pequenas adaptações para direcionar os valores, ainda que sejam baixos. Posteriormente, conforme as suas finanças melhorarem você pode direcionar valores cada vez mais elevados.

É muito importante que você mantenha o foco em seus hábitos financeiros, já que assim como seus hábitos de consumo, em longo prazo poderão fazer muita diferença nas suas metas pessoais.

Questione seus hábitos de compra

O foco da sua vida financeira deve ser seus hábitos. Por isso, questione dentro da sua rotina o que você realmente precisa e pratique a ideia de postergar compras que não sejam tão necessárias. Naturalmente, com o passar do tempo, você irá questionar a necessidade das suas compras e irá diminuir o seu consumo em longo prazo.

Além disso, é importante que você direcione todos os valores economizados para uma poupança em caráter de reserva de emergência. Posteriormente, você poderá diversificar seus investimentos e guardar dinheiro para objetivos cada vez mais específicos e futuros.