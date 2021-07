Poupança direcionada para a reserva de emergência – veja pontos importantes

Valores direcionados para uma reserva de emergência através da poupança

Muitas pessoas desejam direcionar valores para uma poupança com a finalidade de uma reserva de emergência.

No entanto, é necessário que seja realizado um planejamento financeiro pessoal com a finalidade de direcionar essa poupança.

A ausência de uma reserva dentro do comportamento de consumo

Uma pesquisa da Serasa demonstrou que os endividados no Brasil relataram que não fazem nenhum tipo de planejamento financeiro, ou seja, costumam sempre gastar conforme ganham, ou até mais do que ganham.

No entanto, como muitas pessoas perderam suas rendas, ou tiveram o salário diminuído por conta da pandemia causada pelo coronavírus, essas pessoas se tornaram inadimplentes.

Por conseguinte, muitos dos entrevistados pela Serasa relataram que possuem um arrependimento sincero quanto a ausência de uma reserva de emergência, já que é uma forma de lidar com uma situação não controlada.

Você pode iniciar um planejamento financeiro no momento atual

No entanto, é possível direcionar uma poupança a qualquer momento, desde que você coloque o foco em seus hábitos.

É necessário que alimente o hábito de poupar, assim poderá direcionar valores baixos, ainda que você os tenha como irrisórios.

Dessa forma, você irá elaborar uma nova maneira de pensar e essa maneira direcionará a sua relação com o dinheiro, o que fará a diferença para sua vida em longo prazo.

Uma reserva de emergência é um valor guardado no qual você não usufrua sem uma real necessidade. No entanto, esse valor (a princípio) pode ser baixo no início, para que você possa posteriormente elaborar um planejamento voltado apenas para a poupança.

Faça trocas viáveis financeiramente

Sendo assim, você pode realizar pequenas trocas na sua rotina, como trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, por exemplo.

Dessa forma, poderá direcionar esses valores para a sua poupança. Pois, conforme você focar em novos hábitos, irá questionar o seu comportamento de compra e, naturalmente, você irá focar na poupança.

Foque em seus hábitos de consumo

Além disso, é possível que você faça seu planejamento de maneira que possa direcionar valores para outras finalidades, além da reserva de emergência.

No entanto, é preciso que você tenha clareza sobre a sua situação atual e foque nos seus hábitos de consumo.

Sendo assim, direcione valores e tenha paciência com o seu processo, pois mudar de hábitos não é fácil e pode ocorrer de forma não linear, por isso, não desista!