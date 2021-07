Power BI na gestão holística empreendedora

Entenda a ferramenta Power BI

Power BI é uma ferramenta de avaliação de dados da Microsoft que pode ser viável para todas as empresas, inclusive no empreendedorismo. Sendo assim, a ferramenta Power BI é um apoio assertivo do BI (Business Intelligence).

O Power BI consegue mensurar informações de diferentes fontes e cruzá-las, amparando as empresas em diversas vertentes. Principalmente porque é possível estudar as tendências de mercado e investir de forma direcionada, evitando a obsolescência da marca no mercado.

Por isso, a ferramenta é definida pela própria Microsoft como uma plataforma unificada para BI corporativo, fácil de usar e que ajuda a obter insights mais aprofundados sobre os dados obtidos.

Como o Power BI funciona?

O objetivo da ferramenta Power BI é diminuir significativamente a necessidade de acionar os profissionais de TI e outros especialistas de tecnologia, dando a possibilidade de fácil leitura para qualquer gestor. Assim sendo, a interface da plataforma apresenta relatórios e planilhas online para todas as áreas.

Quais são os serviços disponíveis na ferramenta Power BI?

Power BI Desktop – inserido como um aplicativo na área de trabalho do computador, assim como os outros programas da Microsoft;

serviço de Power BI – caracterizado por ser um SaaS (software de serviço) onde o usuário pode acessar diretamente na nuvem, nesta opção, o grande destaque é a rapidez de atualização das informações inseridas no serviço;

Power BI para mobile – com o crescimento do uso de smartphones, a Microsoft criou aplicativos não apenas para serem usados por usuários que possuem o Windows, mas também para os celulares com Android e IOS, conforme define a própria Microsoft.

Reforço na gestão estratégica para todas as empresas

O Power BI permite realizar uma gestão estratégica em todos níveis, por isso, pode ser uma opção viável para o empreendedor. Uma vez que essa ferramenta permite direcionar recursos e acompanhar os fluxos internos. Isso pode ser de grande valia para amparar o crescimento de um negócio.

Conforme definição da Microsoft é possível ancorar o compartilhamento de dados aos fatos por meio de elementos visuais que permitem conectar seu público-alvo às informações.

A ferramenta permite que a gestão compartilhe insights

Assim sendo, a ferramenta permite que a gestão compartilhe insights com mais eficiência e melhore a compreensão, a retenção e o apelo com elementos visuais atraentes que ajudam os interessados a interagirem com os dados. Portanto, o Power BI pode ser um apoio na gestão holística de uma empresa, independentemente do ramo, nicho ou segmento.