Pra comer rezando: confira receira de bolo-pudim de cenoura com chocolate

Pode apostar: todo mundo vai querer um pedaço do delicioso bolo-pudim de cenoura com chocolate. A receita, dada pela Nestlé, é fácil de fazer, rende 16 porções e é uma ótima opção de sobremesa! Confira!



Bolo-Pudim de Cenoura com Chocolate

Ingredientes

Pudim

1 Leite Condesnado (lata ou caixinha) 395g

3 ovos

1 xícara (chá) de Leite Líquido

150 g de Chocolate Meio Amargo derretido

Bolo de Cenoura

3 ovos

1 xícara (chá) de óleo

2 cenouras pequenas picadas

meia xícara (chá) de Leite Líquido

1 e meia xícara (chá) de açúcar

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Calda

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de Chocolate em Pó

meia xícara (chá) de açúcar

meia xícara (chá) de Leite Líquido

Modo de preparo

– Pudim

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até formar uma mistura homogênea. Reserve.

– Bolo de Cenoura

Em um liquidificador, bata bem os ovos, o óleo, as cenouras, o Leite e o açúcar.

Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo e o fermento em pó, misture bem.

Coloque em uma forma de furo central (23 cm de diâmetro) própria para micro-ondas, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e, por cima, despeje o pudim reservado, delicadamente.

Leve ao micro-ondas, em potência alta, por cerca de 20 minutos ou até que a superfície esteja assada (firme).

Retire com cuidado, espere esfriar e desenforme.

Leve à geladeira até o momento de servir.

– Calda